Tiyatro oyuncusu dilenci kılığına girdi! Topladığı para akıllara zarar
ADANA'da sosyal deney yapan tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, kentin en işlek caddesinde dilenci gibi davranıp, yarım saat içerisinde tam 60 lira para topladı.
Topladığı paraları sahiplerine geri veren tiyatro oyuncusu Hüseyin Şen, "Dilencilik artık bir meslek haline geldi. Dilencilik yaparak insanların duygularını sömürenler tiyatro içinde tiyatro oynuyorlar" düşüncesini dile getirdi.
Tiyatro oyuncusu Şen, dilenciliği meslek haline getirerek haksız yoldan para kazanıp insanların duygularını sömüren dilencilerle ilgili sosyal sorumluluk projesi başlattı.
Yaklaşık yarım saatte 60 lira para topladı
Şen, yanında getirdiği eski kıyafetleri giyerek kentin en işlek caddelerinde rol yapıp, kendisini acındırarak para dilendi. Yaklaşık yarım saatte 60 lira para toplayan Şen, para veren vatandaşlara tiyatro oyuncusu olduğunu, rol yaptığını söyleyerek paralarını iade etti.
"Dilencilik artık bir meslek haline geldi"
Dilencilerin ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Hüseyin Şen, şöyle devam etti: Dilenciliği meslek haline getirenler var. Dilenmek İslamiyet'e aykırı bir durumdur.