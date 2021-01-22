Tisserand'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ın çekilen MR'ında yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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Süper Lig’in 20. haftasında DG Sivasspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperi Tisserand, topsuz alanda sakat geçirdi. Tisserand, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından sedye ile kenara geldi. Tisserand’ın yerine 8. dakikada oyuna Lemos girdi.

Marcel Tisserand'ın bugün çekilen MR'ında yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Sadık Çiftpınar da Sivas’ta sakatlanmıştı!

Diğer yandan geçtiğimiz sezon da Sadık Çiftpınar, Sivasspor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.