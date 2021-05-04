'Tişört, kazak çaldım' deyip Kalben yaptığı hırsızlığı itiraf etti! Savunması şaşkına çevirdi
35 yaşındaki rock müziği sanatçısı Kalben, katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla hayranları şaşırttı.
Kalben, Cake Mosq’un sunduğu YouTube programı ‘Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen'e konuk oldu. Kalben geçmişine dair anlattıkları hayranlarını şaşkına çevirdi.
Alkolü bıraktığını belirten Kalben "Ben 70-80 yaşına kadar şarkı söylemek istediğim ve bana dokunacağını düşündüğüm için artık alkol almıyorum. Böyle daha mutluyum." dedi.
Sarhoşken yaşadığı bir olayı anlatan Kalben "Çok sarhoşken güzel bir kulübün önüne yatmıştım, yıldızları izliyordum. Dünya tatlısı bir kadın gelip 'Size ne oldu?' dedi." ifadelerini kullandı.
Kadının sözleriyle ilgili Kalben "O kadar üzüldüm ki. O olaydan sonra, 1 yıl önce alkolü bıraktım." diye konuştu.