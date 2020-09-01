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Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit

İZMİR'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı.

İzmir'in Buca ilçesinde markete gelen bir kadın para üstünü eksik aldığını söyleyip tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Market sahibinin durumu fark edip kadını sert bir şekilde uyarması üzerine dolandırıcı, işletmeciyi kendisine tecavüze kalkıştığını söyleyeceği yalanıyla tehdit etti. O anlar ise, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gediz Mahallesi'ndeki bir markete gelerek 2 cips alan bir kadın, 200 TL verdi. Daha sonra aldığı para üstünün bir kısmını el çabukluğuyla cüzdanının altına sakladı. Paranın eksik olduğunu iddia eden kadın, tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi kadına bağırarak tepki gösterdi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kadın, bakkala dönerek, 'Bana zorla tecavüz ediyor derim ha, sen kime bağırıyorsun' diyerek tehditler savurdu.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan market sahibinin elindeki paraları hızlıca alıp kadını kovmaya çalıştığı görüldü. Dolandırıcı kadının olay yerinden ayrıldığı, market sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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