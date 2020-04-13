Tiramisu nasıl yapılır işte püf noktası!

Tatlı krizlerinizin tuttuğu anlarda pratik ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz her zaman elinizin altında bulundurabileceğiniz bir tatlı tarifi ile karşınızdayız! Bugün tatlı tariflerimiz arasından sizin için ''Tiramisu'' tarifini seçtik. Günlük hayatınızda kolaylıkla yapabileceğiniz tiramisu tarifini sizde evde deneyebilirsiniz.