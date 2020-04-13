Tiramisu nasıl yapılır işte püf noktası!
İtalyan kökenli bir yaş pasta olan tiramisunun malzemeleri ve yapılış aşamasını sizler için hazırladık. İlk denemenizde bile iyi bir sonuç alacağınızdan şüpheniz olmasın.
Tatlı krizlerinizin tuttuğu anlarda pratik ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz her zaman elinizin altında bulundurabileceğiniz bir tatlı tarifi ile karşınızdayız! Bugün tatlı tariflerimiz arasından sizin için ''Tiramisu'' tarifini seçtik. Günlük hayatınızda kolaylıkla yapabileceğiniz tiramisu tarifini sizde evde deneyebilirsiniz.
Malzemeler
1 paket hazır kek
1 çay bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı toz şeker
Kreması için
200 gram labne peyniri
2 su bardağı süt
5 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
Yapılış aşaması;
Tiramisunun kremasını hazırlamak için; toz şeker, un, süt ve yumurta sarısı karışımını sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.
Kremayı soğumaya bırakın. Kek tabanını ıslatmak için; sıcak su, granül kahve ve toz şekeri ayrı bir kapta karıştırın.