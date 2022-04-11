TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar
RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeyi kullanmak istemeyen TIR'la Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan TIR kuyruğu oluştu.
TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yoğunluk yaşıyor.
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Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etti.
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Bu durum Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğuna neden oldu.
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Yurt dışından gelen TIR'lara Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar da eklenince TIR kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye ulaştı.
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