TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Arslan (37) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ağır yaralandı.

TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Sayfa 1

 KÜTAHYA’nın Emet-Çavdarhisar karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada  İsmail Arslan (37) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ağır yaralandı.

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TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Sayfa 2

 Ahmet Özmen (60) kullandığı 34 JJ 0067 plakalı TIR ile yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, karşı yönden gelen İsmail Arslan yönetimindeki 43 NR 712 kamyonetle çarpıştı.

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TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Sayfa 3

Kazada TIR’ın sürüklediği kamyonetteki sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. 

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TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Sayfa 4

Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan’ın cenazesi Emet Belediyesi itfaiyesi ve Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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