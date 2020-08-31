TİP'li Barış Atay'ı sokakta saldırdılar! Yerlerde tekmelediler

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul'da saldırıya uğradı. TİP'ten yapılan açıklamada "Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay bu gece kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir" denildi.

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Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir grup, arkadaşlarıyla beraber bir mekandan çıkan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a ‘vatan haini’ diyerek saldırdı. Yere düşürdükleri Atay’ın tekmeleyenler bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Barış Atay’ın kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.

TİP’ten açıklama geldi

Barış Atay’ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, ‘kimliği belirsiz’ bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz” denildi.

Ahmet Şık: Tesadüf olamaz

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Barış Atay’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için gittiği hastaneden çıkarken şunları söyledi: "Tesadüfi bir şey olduğunu düşünmüyoruz, Soylu’nun ‘dikkat yakalanma’ sözünden sonra olan bir olay. Çıktığı mekândan sonra bir ara sokağa girer girmez saldırıya uğruyor, takip edildiğini düşünüyoruz."

Soylu ve Atay arasında 'tecavüz' polemiği

Saldırıdan saatler TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’a ait olduğu iddia edilen telefon mesajlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek, “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” diye yazdı.

Soylu ise, Atay’ın paylaşımını alıntılayarak, “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur… Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma…” diye yanıt verdi.