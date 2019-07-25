Tıp dünyasını korkutan virüs! 200 gün içinde 33 milyon insanı öldürebilir
Antibiyotiklere dirençli insanları etkileyen ölümcül bir mantarın küresel ısınma sonucu ortaya çıktığı belirlendi. Bu virüs 200 gün içinde 33 milyon insanı öldürebilir. Aşısı bulunmayan virüse karşı çalışma başlatıldı.
Küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden biri, eski bakteriler, mikroplar, patojen virüsler, mantarlar gibi Permafrost’ta donmuş halde bulunan enfeksiyon ajanların, ısı yükseldikçe salınması ve insanlığı savunmasız yakalayacak salgın risklerinin pusuda beklemesi olduğu belirtiliyor. Hatta pusuda bekleyen Candida auris (C.auris) adı verilen ölümcül mantarın, ilk kez 2009 yılında Japonya’da 70 yaşındaki bir kadında ortaya çıktığı ve o günden bu yana dünyaya hızlıca yayıldığı da belirtildi.
Bilim insanları, permafrostun donuk topraklarının; soğuk, oksijensiz, karanlık ortamının, mikrop ve virüsleri çok iyi koruduğunu söylüyor, çözülmenin sonucunda, geçmiş yüzyılların; kara veba, ispanyol gribi, şarbon, çiçek, kolera, humma, sıtma gibi ölümcül, bulaşıcı hastalıklarının geri gelebilirliğine dikkat çekiyorlar.
Bunun yanında Şubat 2017’de NASA’dan bilim adamları, New Mexico’daki Lechuguilla Mağarası’nın, 1.000 ft’lik yeraltında, kristallerde 10-50,000 yıllık bakteriler bulduklarını açıkladılar. Antik zombi bakterilerin, 4 milyon yıldan fazla bir süredir yaşadığı öne sürülüyor, kristallerin küçük, sıvı cepleri içine hapsedilmişlerdi, çıkarıldıktan sonra canlanarak, çoğalmaya başladılar.
Bakteriler, enfeksiyonlarla mücadele için son çare kabul edilen ilaçlar dahil olmak üzere 18 tür antibiyotiğe dirençli hale gelmiştir. İzole kaldıklarında, bu antik antibiyotik direncinin milyarlarca yıllık olduğu bilinir. Bunun nedeni, birçok mantar türünün ve bakterilerin diğer mikroplara göre rekabet için antibiyotik üretmesidir.