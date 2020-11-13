Timur Selçuk'un vasiyetini eşi Handan Selçuk açıkladı 'Anma töreni istemedi'

Eşinin ölümünün ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Handan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak. Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi.