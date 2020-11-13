Timur Selçuk'un vasiyetini eşi Handan Selçuk açıkladı 'Anma töreni istemedi'
Timur Selçuk, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Büyük acı yaşayan Handan Selçuk, eşinin vasiyetini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta yatağında uyurken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Timur Selçuk, ölümüyle herkesi yasa boğdu. Ani ölüm haberiyle yıkılan Handan Selçuk, "Öldüğünü kabul edemiyorum, bir vasiyeti vardı yerine getirdik" dedi.
Selçuk, "Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum. Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz" dedi.
Eşinin ölümünün ardından zor günler geçirdiğini söyleyen Handan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:
"Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak. Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi.
''Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi. Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim."