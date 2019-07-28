Timur Emek çıplak fotoğraf istemesiyle ifşa edilmişti! Deniz Tekin olayın iç yüzünü anlattı

Türk manken Deniz Tekin olayın iç yüzünü Sabah'a anlattı. Başarılı manken, "Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum" dediği fotoğrafçının bir süre sonra Instagram hesabı üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.