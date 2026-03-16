Timur Cihantimur için istenen ceza belli oldu!

İstanbul’da yaşanan trafik kazasında 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Savcılık, Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Eyüpsultan'da 2024'de 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı. Cihantimur hakkında istenen ceza da belli oldu.

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından Cihantimur, yazar annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından da vatandaşı olduğu ABD'ye kaçtı. Olayın Türk kamuoyunda infial yaratması ve Adalet Bakanlığı'nın ABD'den resmi talepte bulunmasının ardından Cihantimur ve Tok, ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye iadesine karar verilen anne Eylem Tok hakkında ABD mahkemesi, temyiz sürecinin tamamlanmasının bekleneceğini duyurmuştu.

Eşzamanlı olarak Türkiye'de devam eden yargılamada ise savcılık makamı, Timur Cihantimur hakkında iddianameyi tamamladı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

