Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi

Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi

Annesinin yanında kendini güvende hisseden yavru fil timsah saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Anne fil devreye girince bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi - Sayfa 1

Ailesiyle birlikte su içmeye gelen yavru fil düşencesizlik edince olanlar oldu.
 Bebek fil yaşamı boyunca asla unutamayacağı bir şok yaşadı.

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Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi - Sayfa 2

Herkesten öne atılan fil yavrusu, koca bir timsahın saldırısına uğradı.Yavru fili hortumundan yakalayan timsah bir türlü bırakmak istemedi.

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Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi - Sayfa 3

Ancak devreye anne fil girince bırakıp kaçtı.

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Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi - Sayfa 4
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