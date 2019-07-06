Timsah yavru fili yakaladı! Annesi kendini feda etmekten çekinmedi
Annesinin yanında kendini güvende hisseden yavru fil timsah saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Anne fil devreye girince bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
Ailesiyle birlikte su içmeye gelen yavru fil düşencesizlik edince olanlar oldu.
Bebek fil yaşamı boyunca asla unutamayacağı bir şok yaşadı.
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Herkesten öne atılan fil yavrusu, koca bir timsahın saldırısına uğradı.Yavru fili hortumundan yakalayan timsah bir türlü bırakmak istemedi.
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Ancak devreye anne fil girince bırakıp kaçtı.
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