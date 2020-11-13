TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Liste bomba Erdoğan da var

Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında, Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.