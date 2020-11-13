TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçmek için anket başlattı! Liste bomba Erdoğan da var
Dünyaca ünlü TIME dergisi her yıl yaptığı gibi "Yılın Kişisi"ni seçmek için anket başlattı. Ankette koronavirüs pandemisiyle mücadelede ön safta çalışanlar aday gösterildi.
Bu yılın en büyük gündemi olan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle adaylar arasında, Dünya Sağlık Örgütü, temel ihtiyaç çalışanları, bilim insanları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte dünya liderleri de listede dikkat çekiyor.
118
1927'den bu yana o yılın en öne çıkan isimleri arasında yapılan seçimde geçen yıl iklim aktivisti Greta Thunberg "Yılın Kişisi" ilan edilmişti. İşte bu yılın adayları arasında öne çıkan isimler...
218
Pandemiyle mücadele boyunca temel ihtiyaç sektöründe çalışanlar
318
Recep Tayyip Erdoğan
418