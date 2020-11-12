Time Dergisi dünyanın 8 kayıp şehrini seçtiler! Türkiye'den 2 yer var

Geamana / Romanya

1977 yılında büyük bir bakır madeni için boşaltılan ve günümüzde 92 metre endüstri atığının altında kalan Romanya'nın Geamana kenti görenleri şaşırtıyor. Geamana Romanya’nın terk edilmiş bir kasabası. Güzel ve resmedilmeye değer bir şehir. Yalnız çok üzücü bir hikâyesi var.