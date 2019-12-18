Time 2019'un fotolarını seçti! Türk fotoğrafçı Tolga Akmen'in de fotoğrafı listede
2019'un bitmesine sayılı gün kala, Time dergisi, yıla damga vuran 100 fotoğrafı seçti. İçlerinden biri Türk fotoğrafçı Tolga Akmen'e ait. Bakın hangi fotoğraflar listede.
17 Haziran'da bir güvenlik görevlisi ve bir adam, ateş açan birinin Dallas'taki Earle Cabell Federal Binası'na seken kurşunlarından kaçmaya çalışırken.
Tom Fox
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Hong Kong'ta protesto gösterileri
Lam Yik Fei
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Salvadorlu mülteci Óscar Alberto Martínez Ramírez ve onun 2 yaşındaki kızı Valeria, Meksika'dan Brownsville, Teksas'a nehir yoluyla geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Julia Le Duc
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20 Mart'taki Yeni Zelanda cami saldırılarından geride kalan namazlık
Adam Dean
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