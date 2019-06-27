Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena

Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena

Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki, makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyen Sefa Doğanay ise Tilki'nin paylaşımını ti'ye alan bir video paylaştı.

Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena - Sayfa 1

Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Tilki’nin videoda dil çıkarması ise bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena - Sayfa 2

Ünlü komedyen Sefa Doğanay ise Instagram hesabından paylaştığı videoyla Aleyna Tilki'yi taklit etti. Doğanay videoyu "Aleyna babayla biraz şımarmaca" notuyla paylaştı.

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Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena - Sayfa 3

İşte Doğanay'ın o videosu

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Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena - Sayfa 4
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