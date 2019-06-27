Tilki'yi fena 'Ti'ye aldı Sefa Doğanay'ın Aleyna Tilki taklidi fena

Sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak makyajsız olduğunu iddia ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Tilki’nin videoda dil çıkarması ise bazı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.