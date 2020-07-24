Tilafet secdesi nedir neden yapılır Tiafet ne demek?

Bugün 86 yıl sonra Ayasofya'da ilk kez cuma namazı kılınacak. Ayasofya'daki ilk namazı canlı izleyen vatandaşlar tilafet secdesi nedir, neden yapılır ve tilafet secdesi ne anlama gelir araştırması yapıyor. Peki tilafet secdesi nedir, nasıl kılınır?

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Tilavet secdesi nedir? Bugün Ayasofya açılışını canlı yayından izleyenler yapılan tilavet secdeleri sonrası hem bu sorunun hem de "Ayasofya açılışında neden tilavet secdesi yapıldı?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, tilavet secdesi ile ilgili merak edilen detaylar...

Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genellikle de Kur’an-ı Kerim okunmasına tilavet denilmektedir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek şekilde yere kapanmayı ifade eder. Tilavet secdesi ise bu anlamların birleşmesinden de anlaşılacağı üzere Kur’an okunması neticesinde yapılan secde demektir. Ancak bu hüküm Kur’an-ı Kerim’deki tüm ayetler için değil sadece farklı surelerde geçen ve toplam sayısı 14 olan secde ayetlerinin okunması durumunda geçerli olmaktadır. Yani özetle tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğunda yapılan secdedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tilavet secdesi Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak kabul edilmektedir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra veya Kur’an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

AYASOFYA AÇILIŞINDA NEDEN TİLAVET SECDESİ YAPILDI?

Ayasofya açılış programı esansında Kur'an-ı Kerim'de yer alan secde ayetlerinden bazıları okunduğu için Cuma namazı öncesinde tilavet secdesi yapıldı.