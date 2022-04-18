TikTok'u kullanıyorsanız dikkat! (TikTok'un arka yüzü)

Ne Facebook ne İnstagram ne de Twitter.

Çağımızın en tehlikeli sosyal medya platformu TikTok’tur.

Peki nasıl doğdu ? Nasıl yükseldi? Ne hale geldi?

TikTok, diğer popüler sosyal medya ağlarının bilindik hikayesinden daha farklı bir geçmişe sahip.

İlk etapta hayatına üç farklı uygulama olarak başladı.

İlki Şangay'da başlatılan Musical.ly adlı bir uygulamaydı. Güçlü bir pazarda ABD'li iş bağlantıları olan ve sağlıklı bir kitleye sahip uygulamanın temelleri 2014 yılında atıldı.

2016 yılında Çinli teknoloji devi ByteDance, Çin'de Douyin adlı benzer bir hizmet başlattı. Bir yıl içinde Çin ve Tayland'da 100 milyon kullanıcıya sahip oldu.

ByteDance bu büyümeyle birlikte farklı bir marka altında genişlemek istedi. Böylece, 2018'de Musical.ly'yi satın aldı. Yeni uygulamanın adı da TikTok oldu ve uygulamanın küresel çaptaki büyüyüşünün ilk adımları atıldı.

ByteDance şirketi Çin Kominist Partisi’nin emri altında olan bir şirketti.

Uygulamaların bu hızlı yükselişi Çin iktidarının aklına başka bir şeytani planı getirdi.

Bu uygulamalar sayesinde kullanıcıların bilgilerine erişebilinecek böylelikle ülke içindeki insanların hangi zihniyet ve görüşe sahip oldukları bilinecekti. Öylede oldu. TikTok sadece Çin’de 70 Milyon kullanıcının bilgilerini Partiye aktardı. Bu sadece başlangıçtı.

Zamanla TikTok Çin’de 250 Milyon kullanıcıya sahip oldu. Böylelikle hepsinin zihinsel altyapısı devletin elinde olmuş oldu.

Amerika menşeli sosyal medya platformları tüm dünyada aktif kullanılırken, Çin’in elinde böyle bir uygulamanın olması gözlerini tüm dünya uluslarına dikti.

Ve zamandan zamana TikTok tüm dünyada yayıldı.

Çinlilerin ikinci planı, uygulama içinde istedikleri düşünceyi insanlara aktarmayı sağlamaktı. Ve tabi ki İnsanların rağbetini cinsellikle çekebilirlerdi. 2018’de saçma sapan trend akımlar ile insanların bu uygulamayı daha çok benimsemesi için, pornografik akımlar kullanılmaya başlandı.

Daha sonra hemen hemen her insanın elinde bu uygulama bir numara haline geldi.

Akıcı ara yüzü ve sadece videoların paylaşılması insanları cezbetti.

Zaman su gibi akıp giderken, zihinlerde bir o kadar gerilemeye başlandı.

Çin Kominist Partisi elbette bunu tahmin etmiyordu. Ama Çin’in hakimiyeti altında olmasını istedikleri dünya için bu da bulunmaz fırsattı. İnsanları gerizekalılaştırma ve beyinlerini yıkama, uluslar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen zalimlerin en çok istedikleri şeydir.

Ve şimdi herkesin cebinde olan bu uygulama sayesinde tüm zihin altyapınız, zevkleriniz, dini düşünceniz, devletinizi sevip sevmediğiniz, kendinizi sevip sevmediğiniz, cinsel eğiliminiz ve daha nice size özgü gerçekler Çin’in elinde.

Donald Trump bunu söyleyip TikTok’u yasaklamaya çalışırken sadece diplomasi açısından Çin’le savaşmıyor aynı zamanda Amerika halkını Çin’in hegemonyasından kurtarmaya çalışıyordu.

Çocuğunuz en popüler video paylaşım uygulamalarından biri olan Tiktok'u kullanıyorsa, uygulama içinde geçirdiğiniz vakte göre düşüncesel kalitenizin düştüğünü, insanlar ve ailenizle olan diyaloğunuzun zayıfladığını, hatta zihin altyapınızın belirli algoritmalar ile haritasının çıkarıldığını göremiyor olabilirsiniz.

Ama maalesef ki bunların hepsi oluyor.

Özellikle şayet çocuklarınız kullanıyorsa, henüz ufak yaşlarda parlak zihinlerinin boş videolar ile gerilediğini, kötü ve pis düşünceleri benimsediğini ve ahlaki açıdan çöküntüye uğradığını göremiyor olabilirsiniz.

Ama maalesef ki hepsi oluyor.

Şu anda yaklaşık 1.5 Milyar kullanıcıya sahip.

Facebook ve Twitter'dan farklı olarak sadece videolu ara yüzü sayesinde çocuklar, özellikle 16 yaşın altındakiler arasında çok popülerlik kazandı.

Bu durum, genç ve çocukların, hesapları gizli olmadığı sürece fotoğraflarını görüntüleyebilen ve onlarla iletişim kurabilen yırtıcılara maruz bırakır.

Üstelik çocukların henüz kavrayamayacağı yaşlarda olmasına bakılmaksızın, pedofili ve sübyancıların vahşi ellerine bırakılması bu uygulamanın ne üzerine bina edildiğini açıkça gösteriyor zaten.

BBC News tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma , TikTok'un gençlere ve çocuklara cinsel mesajlar gönderen kişilerin hesaplarını kaldırmadığını tespit etti.

Evet tamam her platformda bu tarz olayların olduğunu söyleyebilirsiniz.

Ama TikTok, gerek insanların çıkardığı saçma akımların başını çekmesi hasebiyle, gerek algoritmalar sayesinde insanın daha çok vakit geçirmesini sağlayarak insanları sosyal hayatlarından alıkoyması hasebiyle bir çok yönden büyük bir çöplüktür.

İnsanlar bu uygulamanın eğlenceli olduğunu savunsa da, uygulama tamamıyla kalitesizliğin tezahürü.

Sadece bu uygulamadaki;

Akımlara bakın.

İnsanları şöhret için ne hale getirdiklerine bakın.

Kişilik ve kimlik zedelenmesi yaşayan vatandaşlarınıza bakın.

Dini ve ahlaki yıkıma uğrayan Mümin kardeşlerinize bakın.

Popüler olayım derken, özünü kaybeden erkeklere bakın.

Ön planda olayım derken, özelini ve varlığını sunan kadınlara bakın.

Bu uygulamanın neresine bakarsanız bakın, asla iyi bir şey olmadığını göremiyor musunuz?

Yoksa sizde mi akan giden videolar içine hapsolup, neyin ne olduğunu göremeyecek hale geldiniz?

O zaman TikTok’un ne olduğunu ben size söyleyeyim;

TikTok bir çöplüktür.

TikTok bir ölüm Tuzağıdır.

TikTok bir yozlaşmadır.

TikTok striptiz kulübüdür.

TikTok tacizci barınağıdır.

TikTok pedofili yuvasıdır.

TikTok ahlakın, yuvanın, kalitenin ve yaşamın yıkıma uğradığı yerdir.

TikTok çocuklar için uygun değildir.

TikTok yetişkinler için de uygun değildir.

Kullanmayın!

Kullandırtmayın!

Selametle..