TikTok'ta göğüs dekoltesi vererek para toplayan 'Laz Kızı' gözaltına alındı

TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D'yi gözaltına aldı.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Bakanlık suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki ismiyle 'Laz Kızı'nın uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplamasına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Haberlere konu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi yer aldı:

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Gömleğinin düğmesi kopunca...

TikTok'ta para kazanmak için göğüslerini sergileyen 'Laz Kızı' isimli kullanıcı sosyal medyada bir anda gündem olmuştu.

Açtığı canlı yayınında kendisine para atılsın diye üzerindeki gömleğin düğmelerini açıp dekolte vermek isterken fazla açıldığını düşünüp bir düğmesini kaparken düğme koptu. Sosyal medyada yayılan bu görüntü bir anda herkes tarafından konuşulur hale geldi.

"Akıl vermeyin, para verin"

Kadının, yayınlarına gelen hediyeler sayesinde 100 bin TL'nin üzerinde para kazandığı belirtilmişti.

Yayında, sadece eşinin çalıştığını, çocuğunun okula gittiğini ve ev kirasının 9 bin lira olduğunu söyleyen kadının, kendisine tavsiye verenlere de sitem ederek 'Akıl vermeyin, para verin, para lazım' demesi dikkat çekmişti.