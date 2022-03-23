TikTokçu öğrenci derste öğretmenini avuçladı! Sosyal medya yıkıldı: Tepki yağdı

Bir lisede, ders esnasında dans edip öğretmeninin yüzünü avuçları arasına alan öğrencinin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyaya düşen bir görüntü, gündem oldu. Bir lisede çekilen görüntüde Öğretmen elinde kitabı ile öğrencilerine ders anlatıyor. Beyaz önlük giyen o öğretmenin yanına erkek öğrencilerden biri geliyor. O sırada bir diğer öğrenci de kayıtta, "sensin" diyerek adeta tezahürat yapıyor. Tamamen kitaba konsantre olan öğretmenin önüne geçen öğrenci, önce garip garip dans ediyor. Bununla da yetinmeyen öğrenci, daha sonra iki elini kullanarak öğretmenin yüzünü avuçlarının arasına alıyor. Neye uğradığını şaşıran öğretmen, geri çekiliyor ve öğrencisini uyarıyor. Bu anlara tanık olan sınıfın geri kalanı da hiçbir şey olmamış gibi bakıyor.