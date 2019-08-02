TikTok fenomeni Zeynep Yatkın'dan olay sözler! İsmailağa Cemaati’ni çok kızdıracak

Açık insanlara kafir diyen insanlardık, nasıl bir cehaletin içindeydik

Yatkın; “Çarşaflı bir insandım. Mahmut Efendi’nin kurslarında büyüyen, aşırı radikal, hiç etrafa bakmayan, her kitabı okumayan biriydim. İnsanlar şimdi böyle görünce ‘sen çarşaflıydın dinden çıktın’ diyor. Çünkü biz de öyle görüyorduk. Açık insanlara biz ‘kâfir’ diyen insanlardık o zaman. Ne kadar büyük bir cehalet, nasıl bir cehaletin içindeydik. Rabbime şükürler olsun beni, bizi kurtardı o cehaletten” ifadelerini kullandı.