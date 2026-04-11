Tıklanma rekoru kırdı! Efsane isimlerin oğulları video yayınladı, tepkileri olay

İbrahim Tatlıses, Barış Manço, ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğulları, Baran Mengüç’ün yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Ünlü isimlerin dansları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Türk müziğine damga vurmuş usta isimlerin çocukları, sürpriz bir projede buluştu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı.

Baran Mengüç’ün yeni şarkısı “Cilvelim” için bir araya gelen dörtlü, şarkı eşliğinde dans etti. Eğlenceli anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Müzik dünyasının dört farklı kuşağını temsil eden isimlerin aynı karede buluşması, hayranları tarafından “efsanelerin mirası” yorumlarıyla karşılandı.