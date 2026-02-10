Ticari araç kiralamada yeni dönem! "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak...

Kiralama sorumlularının ise en az ilköğretim mezunu olması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı “Seviye 4” belgesine sahip olması gerekiyor.

MOTORLU KARA TAŞITI KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Taşıt kiralama faaliyetlerinin takip ve kontrolü için Bakanlık tarafından “Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak. Yetki belgesi başvuruları ve diğer tüm belgelendirme işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.