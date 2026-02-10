Ticari araç kiralamada yeni dönem! "Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak...
Araç kiralamada yeni dönem başladı. Kiralama işlemi yapmak isteyip mağdur olanların derdine çözüm olacak düzenlemenin detayları belli oldu. İşte yeni kurallar...
Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörü kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla “Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik Taslağı”nı hazırladı.
TÜM KİRALAMA İŞLETMELERİNE YETKİ BELGESİ ZORUNLU OLACAK
Taslakla birlikte ticari taşıt kiralama faaliyeti yürüten her işletmenin yetki belgesi alması zorunlu hale geliyor. Yetki belgesi için işletmelerin meslek odasına kayıtlı olması, iş yerinin başka bir amaçla kullanılmaması ve vergi mükellefi olması şart koşuluyor.
Kiralama sorumlularının ise en az ilköğretim mezunu olması, belirli suçlardan hüküm giymemiş olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı “Seviye 4” belgesine sahip olması gerekiyor.
MOTORLU KARA TAŞITI KİRALAMA BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR
Taşıt kiralama faaliyetlerinin takip ve kontrolü için Bakanlık tarafından “Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi” kurulacak. Yetki belgesi başvuruları ve diğer tüm belgelendirme işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.
ÇEVRE DOSTU ARAÇLARA TEŞVİK, ESKİ ARAÇLARA SINIR
Tüketici güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kiralanacak taşıtlara niteliksel sınırlar getiriliyor. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 100 bin kilometrenin üzerinde veya 5 yaşından büyük taşıtlar kiraya verilemeyecek. İşletmelerin en az 5’i kendine ait olmak üzere toplam en az 10 taşıta sahip olması zorunlu olacak.
Büyükşehirlerde faaliyet gösteren işletmeler için ise birinin Türkiye’de üretilmesi koşuluyla en az 2 hibrit veya elektrikli taşıt filolarında bulundurulacak. Bu düzenleme hem çevre dostu ulaşımı teşvik edecek hem de yerli üretimi destekleyecek.
DEPOZİTOYA NET SINIR VE İADE SÜRESİ GELİYOR
Tüketicilerin en büyük şikayetlerinden biri olan fahiş depozito kesintilerine son veriliyor.
Alınabilecek depozito tutarı şu şekilde sınırlandırılıyor:
1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli
7-30 günlük veya haftalık kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli
Depozitodan kesinti yapılabilecek durumlar yönetmelikle netleştiriliyor. Taşıtın tüketici tarafından iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde depozito iadesi zorunlu hale geliyor. Olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek.