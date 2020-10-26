Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el otomobil satışı 20 bin TL'ye bile araç var!
Pandemi sonrası artan araç yokluğu 2. el otomobil piyasasını alt üstü. Tüketici bütçesine uygun araç bulmakta zorlanıyor. Hal böyleyken Ticaret Bakanlığı elindeki araçları ihale ile satışa çıkardı. 20 liraya bile araç var... İşte o araç marka, model ve fiyatları...
Koronavirüs salgını sonrası sıfır araç üretiminin azalması ve son dönemde gelen ÖTV zamları nedeniyle Türkiye'de otomobil fiyatları bir hayli artış gösterdi. Bu sebeple vasıta sahibi olmak isteyenler ikinci el otomobile yöneldi. Ancak ikinci el piyasası buradaki krizi fırsat bilip araç fiyatlarını akla hayale gelmeyecek seviyelere çıkardı. Hem sıfır araca hem anlamsız pahalı 2. el araca gücü yetmeyen tüketiciler farklı yollara başvuruyor. Bunlardan birisi de kamu kurumlarının ihale usulü satışa çıkardığı araçlar.. Ticaret Bakanlığı da elindeki araçları satışa çıkardı.
Araba sahibi olmak isteyenlerin bir değişik durağı da Ticaret Bakanlığı oldu.
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale platformunda satışa çıkarılan 140 araçtan bazıları şöyle..