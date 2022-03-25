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Ticaret Bakanlığı'ndan et zamlarıyla ilgili flaş hamle! Kırmızı et ihracatı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan et zamlarıyla ilgili flaş hamle! Kırmızı et ihracatı yasaklandı

Et fiyatlarındaki zamlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan yeni bir atım atıldı. Bakanlık, büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının yasaklanmasına karar verdi.

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Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart 2022 tarihli “Hizmete Özel” başlığı ile “Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması” konulu yazı Tüm Şube Müdürlüklerine, Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne, Tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine gönderildi.

Kırmızı ete ihracat yasağı
Haber Global'de yer alan habere göre Söz konusu yazıda Bakanlık Makamının 19.03.2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı Olur’u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne, Azerbaycan Cumhuriyetine ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Yazıda ayrıca, yeni bir bildirime kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istendi.

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

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