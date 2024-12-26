Ticaret Bakanlığından asgari ücret artışı sonrası "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi
Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yaptı.
Bakanlık ekipleri, 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından ülke genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Başta et, meyve-sebze, yumurta ve peynir gibi temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatını inceledi.
Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor, bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi denetimlerinde her bir aykırılık için 2 bin 200 lira ceza veriliyor." dedi.
Haksız fiyat artışıyla ilgili denetimlerde de geçmişe yönelik ürün faturalarının talep edildiğini anlatan Tan, "Şüphe oluşan durumlarda bunları Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezalar, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor." diye konuştu.
Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da asgari ücret artışının ardından ticaret il müdürlüklerince ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildiği bildirildi.