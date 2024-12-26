Ticaret Bakanlığından asgari ücret artışı sonrası "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kontrol ettiğimiz ürünler içinde temel gıda ve temizlik ürünleri bulunuyor, bir uygunsuzluğa rastladığımız durumda idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi denetimlerinde her bir aykırılık için 2 bin 200 lira ceza veriliyor." dedi.