Ticaret Bakanlığı'na 95 personel alınacak

Ticaret Bakanlığı'na 95 personel alınacak

Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlanda başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler ve alım süreçlerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

