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Ticaret Bakanlığı ülke genelinde harekete geçti! Deprem fırsatçılarına en ağır ceza verilecek

Ticaret Bakanlığı ülke genelinde harekete geçti! Deprem fırsatçılarına en ağır ceza verilecek

Ticaret Bakanlığı, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak ülke genelinde denetimler başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara en ağır cezanın verileceğini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerden sonra gerçekleşen fahiş fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır.

Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

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