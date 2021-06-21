Ticaret Bakanlığı çok ucuza satışa çıkardı! İkinci el düşük fiyatlı otomobil

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

İşte o otomobiller: