Ticaret Bakanlığı çok ucuza satışa çıkardı! İkinci el düşük fiyatlı otomobil
Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde el konulan otomobilleri ihale yöntemi ile satışa çıkarıyor. Genel olarak yabancı plakalı araçların satışı yapılırken fiyatların düşük olması da dikkat çekiyor.
Ülkemizde otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışıyla birlikte ikinci el otomobillerde de fiyatlar zirveye ulaşmış durumda.
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Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.
İşte o otomobiller:
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Volkswagen Beetle 2000 model 68 bin lira
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Mercedes Benz C180 2004 model 93 bin lira
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