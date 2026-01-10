Ticaret Bakanlığı: 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 564 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. İstanbul’daki operasyonda, Meksika’dan gelip Avustralya’ya gönderilmek istenen kargoda 443 kilogram metamfetamin bulundu. Gürbulak’ta ise İran’dan gelen TIR’da 63 kg sıvı metamfetamin, 33 kg esrar ve 25 kg afyon sakızı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda toplam değeri 1 milyar 945 milyon TL olan uyuşturucu maddeye el koydu. Yapılan açıklamaya göre, iki ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeler tespit edilerek adli makamlara bildirildi.

İlk operasyon İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Meksika’dan gelip transit olarak Avustralya’ya gönderilmek istenen bir kargo gönderisinde yapılan kontrollerde, 443 kilogram metamfetamin bulundu. Gönderi, risk analizi çalışmaları sonucunda şüpheli olarak değerlendirilmiş, X-ray taramasında elde edilen görüntüler doğrultusunda fiziki arama yapılmıştı.

TOPLAM DEĞER 1 MİLYAR 945 MİLYON TL

İkinci operasyon Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, İran’dan gelen bir TIR aracına yönelik düzenlendi. Yapılan aramada 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Tespit edilen uyuşturucu maddelere ilişkin adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, her iki operasyonda toplam 564 kilogram uyuşturucuya el konulduğu ve yakalanan maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 945 milyon TL olarak hesaplandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin risk analizleri ve hedefleme çalışmalarıyla yürütüldüğü ifade edildi.