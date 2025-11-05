BIST 10.955
DOLAR 42,10
EURO 48,41
ALTIN 5.390,41
HABER /  DÜNYA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiasına sert tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın "Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı" iddiasına ilişkin, "Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz." dedi.

Abone ol

Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüşme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Görüşmeler sırasında CHP'li Ocaklı'nın "İsrail ile ticaret yapılıyor" iddiası üzerine tepki gösteren Bolat, şunları söyledi:

"Bunu bugün hiçbir milletvekilimiz muhalefet sıralarında dahi konuşmadılar ancak Tahsin Ocaklı milletvekilimiz, bile bile inanmadığı halde bu yalanı tekerrür etti." diye konuştu. Söz konusu iddiayı "reddettiğini" ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Bugün Bakanlığımızda 24 bin 500 kişi çalışıyor. Bir kişiyi bulsun, ticaret yapıldığını ispat etsin. İsrail bize husumetle yaklaşıyor, düşmanlık ediyor. Filistinliler yaptığımız hizmetler ve onlara desteklerimiz için teşekkür ediyor. Dünyada İsrail ile ticareti tamamen kapatan tek ülke olmamıza rağmen bile bile bu yalanı söyledi. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmeye çalışarak gemilerin gittiğine dair ithamda bulundu, o da düpedüz bir yalandı. Bir milletvekiline yakışmıyor, Filistinlileri üzüyor, İsrail'i sevindiriyorsunuz. Yalan söylemek kişilik bozukluğudur."

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza!
Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza!
Tedbirinizi alın! "Grip, nezle ve covid-19 vakalarında artış!
Tedbirinizi alın! "Grip, nezle ve covid-19 vakalarında artış!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB, Türkiye olmadan eksik kalır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB, Türkiye olmadan eksik kalır
Demirtaş: Komisyon, Öcalan ile görüşsün
Demirtaş: Komisyon, Öcalan ile görüşsün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! İstenen cezalar belli oldu
Az iş yapmak için 10 hasta öldüren hasta bakıcı hakkında mahkemeden karar
Az iş yapmak için 10 hasta öldüren hasta bakıcı hakkında mahkemeden karar
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! İşte verilen ceza
DMM, "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasını yalanladı
DMM, "SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Anne ve 5 yaşındaki oğlu kayboldu! Ekipler seferber oldu, en son görüldüğü yer...
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro
Penta Teknoloji'den yılın 9 ayında 22,3 milyar lira konsolide ciro