THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı

Yakıt tasarrufu sağlıyor

Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, bayrak taşıyıcı havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. Türk Hava Yollarının daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolunun dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.