THY'nin ilk rüya uçağı Boeing 787-9 Dreamliner İstanbul'a iniş yaptı
TÜRK Hava Yollarının (THY) Boeing'ten teslim aldığı 'rüya uçak' olarak tanımlanan Boeing 787-9 Dreamliner, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Hava Yollarının (THY) Boeing’den sipariş ettiği 'rüya uçak' olarak tabir edilen 787-9 Dreamliner tipi ilk uçağı İstanbul’a indi. Teslim alınan ilk uçak İstanbul Havalimanı apronunda su takı ile karşılandı. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Bu ilk gelen uçağımız. Toplam 6 dreamliner uçağı bu sene filomuza katmış olacağız. Bununla beraber yeni hatlarımızı açacağız. İnşallah bu uçakla ilk uluslararası hattımız Bali'ye olacak” dedi.
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuştu. Bu kapsamda verilen siparişin ilki filoya dahil oldu. Türk Hava Yollarının gelecek hedefleri çerçevesinde ağırlıkla üzerinde durduğu filo genişletme stratejisinin önemli bir paydasını oluşturan bu yeni nesil geniş gövde uçakların ilkinin teslimi akabinde, siparişin geri kalan kısmının da yine önümüzdeki aylar da dahil olmak üzere, 2023 yılına kadar teslimatı sürecek.
THY’ye özel oluşturulmuş yeni kabin tasarımı
Milli havayolunun kapsamlı filosuna katılmaya bugün itibariyle başlayan Boeing’in yeni nesil teknoloji ürünü bu uçak, Türk Hava Yolları markasına özel oluşturulmuş yeni kabin tasarımıyla da, yeni evine geçişiyle birlikte yepyeni bir dönemin başlangıcını yapan küresel taşıyıcı için yepyeni bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu tasarım içerisinde en önemli bölümü yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. En yeni teknolojinin kullanıldığı 30 business sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyimini sunacak.
Yakıt tasarrufu sağlıyor
Optimum yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören 787-9 Dreamliner aynı zamanda, bayrak taşıyıcı havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. Türk Hava Yollarının daha efektif bir düzenlemeyle yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, milli havayolunun dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.