THY'den Lufthansa - SunExpress ortaklık iddiasına cevap

İtalyan basınında yer alan bir haberde; Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın elindeki yüzde 50 hisseleri satın alarak SunExpress'in tek sahibi olmayı hedeflediği öne sürülmüştü... Türk Hava Yolları'ndan bu iddiaları ilişkin bir açıkalama geldi.

Türk Hava Yolları (THY), dün İtalyan basınında yer alan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın elindeki yüzde 50 hisseleri satın alarak SunExpress'in tek sahibi olmayı hedeflediği haberlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. THY'den yapılan açıklamada, “Ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “*Ortaklığımızın, yüzde 50 iştirak ettiği Güneş Ekspress Havacılık A.Ş. ('SunExpress')'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları A.O. ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

