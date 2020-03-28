THY'den iç hat seferleriyle ilgili açıklama! 23.59'dan itibaren başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

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THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

23.59'dan itibaren başlıyor

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, şu ifadeleri kullandı: İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır.

Kargo seferleri devam edecek

Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır.

Valiliklerden izin alma gerekliliği

THY Genel Müdürü Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek.

İşte o iller:

İç hatlarda Pazar günü 00.01'den itibaren sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir seferleri düzenlenecek.