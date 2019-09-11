THY'de neler oluyor? İlker Aycı eşine kıyak çekti müşavirinin 40 ayrı maaşı var

TÜRKİYE'nin gözbebeği olan THY'de skandallar patlamaya başladı. Yemekten çıkan tırtılla gündeme oturan THY'de başkan İlker Aycı ve basın müşaviri Yahya Üstün hakkında inanılmaz iddialar var.

Türk Hava Yolları THY'de vurgun iddiaları gündeme oturdu. Eşi yürümesin diye uçakları pasaport kontrolüne yakın yere park ettirdiği ortaya çıkan Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu kez aldığı maaşlarla gündemde.

Sosyal medyaya düşen iddialara göre Üstün, 40 farklı kayyum şirketinde yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bu şirketlerden de üst düzey maaş alıyor.

THY Başkanı İlker Aycı ile ilgili iddialar



Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı hakkındaki iddiaları köşesine taşıdı. İlker Aycı'nın 150 bin lira maaş aldığını hatırlatan Kıdık, başkanın aldığı villayı yazdı.

2.5 milyon liralık villayı nasıl aldı?

Ali Kıdık şu iddialarda bulundu:

-"Beyefendi THY’nin başına 7 Nisan 2015 tarihinde yönetim kurulu başkanı oldu. Başkan olduğu günden itibaren 150 bin TL maaş aldığını varsayarsak toplam 48 aylık görev süresinde 7 milyon 200 bin TL biriktirmiş olacağını düşünelim" şeklinde devam ederken, "Fakir İlker’imiz 2.5 milyon Euro’ya Kemer Country’den villa almış. Asıl bomba budur. Bu villanın TL karşılığını hesaplayabildiniz mi? Dört yıllık maaşının iki katından fazla.

45 bin liralık otel

-"Yurtdışında hatta çok yakın bir komşumuzda seyahatiniz sırasında geceliği 45 bin TL olan bir otelde konakladınız mı? Bu konaklamanın bedeli bir ajansa ödetildi mi?"

EŞİYLE İLGİLİ İDDİALAR Airporthaber yazarı Ali Kıdık daha önceki bir yazısında ise “Tuğçe Saatman Aycı’nın yakın arkadaşlarının şirkette uzman olarak işe başladığı belirtiliyor. Aycı çiftinin yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet tarafından limuzin ve lüks araçlarla karşılandığı belirtilen yazıda, kurumsal aracılığı ile ajanslara yapılan ödemelerle çift için on farklı otelden oda tutulduğu söyleniyor. Bunlara ek olarak Tuğçe Saatman Aycı’nın yakın arkadaşlarının Ayşegül Palamutçu, Emre Top, Merve Sarıkaya ve İsmail Selim Eşsiz, THY Basın Müşavirliği’nde uzman olarak işe başladığı ifade ediliyor" ifadelerine yer vermişti.

THY yemeğinden çıkan tırtıl

Türk Hava Yolları bu hafta gündeme skandal görüntülerle gelmişti. 4 Eylül'de İstanbul'dan Moskova'ya giden THY uçağında yer alan vatandaş, yemeğinden tırtıl çıktığını ifade ederken, söz konusu olayı da fotoğrafladı.

THY'den olaya ilişkin gelen açıklamada "Hizmet aldığımız ikram firmasını ikaz ettik" denildi. THY'nin rezalete rağmen sözleşmesini iptal etmediği şirket Do&Co adlı bir firma.



