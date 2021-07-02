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THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası! Yahya Üstün yalanladı

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası! Yahya Üstün yalanladı

İşte çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte THY'de 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildiği iddia edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, iddianın gerçek olmadığını belirtti.

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Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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