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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğinin ardından istifa ettiği öğrenildi

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğinin ardından istifa ettiği öğrenildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğinin ardından istifa ettiği öğrenildi.

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TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı. İlker Aycı, kararını yönetim kurulunda açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istifasını istedi
İlker Aycı'nın istifa etmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği öğrenildi. THY'de İlker Aycı'dan boşalacak başkanlık koltuğuna yönetimden bir ismin getirilebileceği belirtiliyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

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