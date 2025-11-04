BIST 10.897
THY Teknik A.Ş, ile Pegasus arasında yeni işbirliği

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Pegasus Hava Yolları ile Airbus A320neo filosu için iniş takımı revizyonları ve üs bakım hizmetlerini kapsayan anlaşma imzaladı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, havacılık bakım sektörünün önde gelen şirketlerinden THY Teknik AŞ, Pegasus Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan işbirliğini yeni bir boyuta taşıdı.

İki şirket arasında yapılan anlaşma, Pegasus'un Airbus A320neo filosu için iniş takımı revizyonları ve üs bakım hizmetlerini kapsayacak. Anlaşmayla Pegasus A320neo filosunun iniş takımları için 6 yıl boyunca THY Teknik AŞ'nin bakım ve revizyon uzmanlığından yararlanılacak.

Ayrıca 2025 sonbahar-2026 kış döneminde hava yolunun Airbus A320neo uçakları, kesintisiz ve özel tahsis edilmiş bir üs bakım hizmetiyle THY Teknik AŞ'nin uzman ekiplerine emanet edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Pegasus Hava Yolları ile 20 yılı aşan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmeye, hizmet yelpazemizi bu önemli iş ortağımız için genişletmeye devam ediyoruz. Yıllar boyunca uzmanlığımıza duydukları sarsılmaz güven için Pegasus Hava Yollarına teşekkür ediyor, küresel havacılıkta Türkiye'nin rolünü artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk ise bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havacılıkta sürdürülebilir büyümenin temelinde güçlü teknik yetkinlikler, verimlilik ve güvenilir iş ortaklıkları yer alıyor. Biz de Pegasus olarak, operasyonel mükemmeliyeti sürekli kılarken Türk havacılığının küresel rekabet gücünü artıracak yerli işbirliklerini desteklemeyi önemsiyoruz. Bu anlaşma, sadece bugünün değil, geleceğin havacılığını birlikte inşa etme vizyonumuzun da bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan THY Teknik AŞ, en köklü iş ortaklarından biri olan Pegasus Hava Yollarının filosuna geçmişte de bütüncül bakım çözümleriyle kapsamlı destek sağladı.

