THY pilotu son yolcuğuna uğurlandı! Tabutunun üzerine üniformasını koydular

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Akıncı SİHA’nın uçuş ekibinde yer alan ve hayali olan havayolu pilotu olmak için Türk Hava Yollarına giren Oğuzhan Dağ, İstanbul Çatalca’da Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında Mersinli arkadaşı Ekin Güneş ile birlikte hayatını kaybetti.



