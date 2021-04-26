Thodex vurgununda bomba detay! Şirkete altyapı desteği sağlayan isim: Görseniz çay bile içmezsiniz
Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer’in ağabeyinin ardından dün kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Kripto para borsası şirketlerine altyapı desteği sağlayan şirketin sahibi ise Hürriyet'e konuştu ve bomba açıklamalarda bulundu. Arbitrai’nin CEO’su Ali Sermet Taşdöğen “Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz." dedi
Sahibi olduğu kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiası sonrası Arnavutluk’a kaçan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in yakalanmasının ardından kız kardeşi Serap Özer de yakalandı. Operasyonda, gözaltı sayısı 69’a yükselirken 11 kişinin arandığı bildirildi.
Kırmızı bülten çıkarıldı
Thodex’e yönelik soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 80 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyerek 65 kişiyi gözaltına alınmıştı. Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıkan Faruk Fatih Özer hakkında İnterpol Kırmızı Bülten çıkarmıştı.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu.
Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.