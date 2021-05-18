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Thodex vurgununda 3 kritik isimden biri yakalandı! Rana Azap finans sorumlusuydu

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Azap, en kritik 3 kişiden biri olarak gösteriliyordu...

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Kripto para borsası Thodex üzerinden 2 milyar dolar vurgun yapılması ve patronu Faruk Fatin Özer'in Arnavutluk'a kaçmasıyla ilgili soruşturmada flaş gelişme. Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Azap'ın şirketin finans sorumlusu olduğu açıklandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu. Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı.

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında Thodex'in yazılımcısı Oral Çınar ve şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer de aranıyor.

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