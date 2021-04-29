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Thodex soruşturmasında yeni gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Thodex soruşturmasında aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında ek gözaltı kararı verilen 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şirketin firari CEO'su Fatih Özer'in kardeşleri Serap Özer ve Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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