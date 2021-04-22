Thodex skandalında birbirinden ünlü isimler kullanılmış bakın kimler var
Kripto para piyasası yerli borsa Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in büyük bir vurgun yapıp yurt dışına çıktığı iddia ediliyordu. Birçok ünlü ismi de vurgun için kullandığı ortaya çıktı.
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia ediliyor.
Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, Avukat Üsame Ceran şirket sahibi Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Thodex'in reklam kampanyası için birbirinden ünlü isimlerle çalışılması sosyal medyayı birbirine kattı.
Onlarca ünlü oyuncu, şarkıcı, fenomen Thodex'in reklamı için objektif karşısına geçmiş... Bakın o ünlü isimler arasında kimler var: