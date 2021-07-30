THK kayyumu yayına bağlandı: Hakkınızı helal edin düğündeyim!

Türkiye'nin dört bir yanı yangınlarla boğuşurken bilgi edinmek için ulaşılmaya çalışılan THK Kayyumu Cenap Aşçı ise düğündeydi. Aşçı "Arayanlar hakkını helal etsin" diyerek kendini savundu.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları sürerken, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın sözleri büyük tepki çekti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün THK'yı aradığını fakat hiçbir yöneticiye ulaşılamadığını açıklaması üzerine Aşçı, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Düğüne gittiğini açıklayan Aşçı, "Arayanlar hakkını helal etsin" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, uçak kiralamak için Türk Hava Kurumu'nu (THK) aradı. Gürün, kendisine "Şu anda hiçbir yöneticiye ulaşamayız" cevabın verildiğini açıklaması üzerine THK tepkilerin odağına yerleşti. Tepkiler üzerine THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, CNN Türk canlı yayınına bağlandı.

"Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldım" diyen Aşçı'nın sözleri sosyal medyadan büyük tepkiye yol açtı.

"Arayanlar hakkını helal etsin" diyen Aşçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini aradığını belirterek Kılıçdaroğlu'ndan da özür diledi.

T24'ün haberine göre de CHP'li belediyelerin Türk Hava Kurumu'nun kullanılmayan uçaklarını kiralaması formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun "Türk Hava Kurumu kullanmıyor, gerekirse belediyeler kiralar kullanır" diyerek THK'yı aradığı, ancak geri dönüş alamadığı belirtildi.

"15:30'dan sonra kimse yok"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, kayyum yönetimindeki THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden 'Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın' cevabını aldığını açıklamıştı.