Therasa May gidişi sonrası İngiltere'den dikkat çeken Suudi Arabistan kararı

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

İngiltere, 2 Ekim tarihinden sonraki 3 ayda Suudi Arabistan'a, tarihi bir silah satışı gerçekleştirmişti.

Therasa May döneminde, Suudi Arabistan'a yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik yani 89 milyon lira değerinde silah satılmıştı.

Silah satışı yasalara aykırı denildi

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

"Akıl ve yasa dışı"

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini, "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin, Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.