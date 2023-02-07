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TFF'den son dakika açıklama! Süper Lig dahil tüm müsabakalar ertelendi

TFF'den son dakika açıklama! Süper Lig dahil tüm müsabakalar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de tüm müsabakaların 1 hafta ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye deprem afetinin yaşattığı acıyla meşgulken TFF'den flaş bir açıklama geldi. Tüm profesyonel ve amatör müsabakalar 1 hafta ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada, "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır" denildi.

TFF'den yapılan o açıklama...

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Ertelenen üç maç ne zaman oynanacak? Fenerbahçe-Konya maçı...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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