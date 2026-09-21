TFF'den önemli karar! Artık konuşana ceza yağacak

Türk futbolundaki gerilimi azaltmayı hedefleyen Türkiye Futbol Federasyonu, yapılan açıklamaların caydırıcı olması için cezaları arttıracak.

CEZALARIN SÜRESİ ARTACAK

HT Spor'un haberine göre, federasyon bu konuda İngiltere'yi örnek alacak. TFF'nin, artık yapılan açıklamanın şiddetine göre para cezalarını arttıracağı ve hak mahrumiyeti gibi cezaların da süresini uzatacağı iddia edildi.

ÇOK AĞIR HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI VERİLECEK

TFF'nin getireceği yeni sistemin en can alıcı noktası ise yaptırımların sadece parayla sınırlı kalmayacak olması.

Katlanarak artan rekor maddi cezaların yanı sıra, kulüp yetkililerine çok ağır hak mahrumiyeti cezaları da tavizsiz bir şekilde uygulanacak.

MAÇ ÖNCESİ KONUŞANA 2 KAT CEZA

TFF'nin, maç öncesinde yapılacak açıklamalarda ise standart cezanın tam iki katını uygulayarak yeşil zemin dışındaki müdahalelerin önünü kesmeyi hedefliyor.