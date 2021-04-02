TFF'den Milli Takım'a 3 milyon 750 bin Euro prim

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası Elemeleri'nde maç başına 100'er bin Euro'yu prim sistemine göre dağıttığı öğrenildi. Federasyon toplamda Milli Takım'da yer alan futbolculara 3 milyon 750 bin Euro ödeme yaptı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası Elemeleri'ne 7 puanlık bir başlangıç yapan Milli Takım'a prim dağıttı.

Hollanda ve Norveç'i deviren Milliler'de ilk 11 oyuncularına 100'er bin Euro'nun verildiği bildirildi. Sonradan oyuna girenlerin 75'er bin Euro, kadroda yer alan isimlerin ise 50'şer bir Euro aldıkları belirtildi. Federasyon'un Toplamda 3 milyon 750 bin Euro (35 milyon 962 bin 500 TL) ödediği kaydedildi.