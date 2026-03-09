TFF'de kural değişikliği! Erman Toroğlu 'Bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu
Fenerbahçe–Samsunspor maçının ardından konuşan Erman Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan kural değişikliğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu TFF'nin yaptığı kural değişikliğini de açıkladı.
Buna göre alınan cezalar artık futbolun oynanmadığı yaz döneminde de devam edecek. İşte Toroğlu'nun o sözleri...
"Mesela ben yöneticiyim ceza aldım. Benim cezam mart ayında başladı. Altı ay ceza aldım. Mart, nisan, mayıs üç ay... Benim üç ay daha cezam kalıyor. Lig başlayınca devam ediyordu kalan cezam...
"Güneşlenirken cezam devam edecek"
Şimdi öyle yapmadılar. Ceza Haziran, temmuz, ağustos aylarında da devam ediyor. Ben gideceğim Antalya'ya, Bodrum'a, Miami'ye... Güneşlenirken cezam devam edecek. Bunu getirdiler.